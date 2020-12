A empresa de placas, que tem como diretores os jovens Eder Navazello e Jonatas Roncolato, chega no mercado votuporanguense

publicado em 05/12/2020

Foi inaugurada na noite do último dia 03, a Mercosul Emplacadora. A empresa de placas, que tem como diretores os jovens Eder Navazello e Jonatas Roncolato, chega no mercado votuporanguense apresentando o que há de mais atual e moderno no setor de emplacamento.Os anfitriões da noite foram super acolhedores e recepcionaram com muita gentileza a todos os convidados que ali foram prestigiar a noite inaugural.A Mercosul Emplacadora foi fundada no ano de 2020, devidamente credenciada junto aos órgãos competentes, fabricando placas para veículos de forma a atender as necessidades dos clientes, que pretendem transitar livremente no Mercosul.A empresa utiliza matéria-prima de melhor acabamento, sempre visando a qualidade e excelência de seus produtos, que são as placas, que vem devidamente sinalizadas e com um QR Code com todas as informações necessárias.