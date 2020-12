Mesmo com o período de pandemia, a expectativa calculada pela Prefeitura, a pedido do A Cidade,é de que entre 5mil e 6 mil pessoas passem por lá

publicado em 30/12/2020

A estrutura do Terminal Rodoviário funciona 24h e pode receber entre turistas e moradores que saem da cidade, cerca de seis mil pessoas (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Terminal Rodoviário de Votuporanga já é lugar conhecido de viajantes que buscam passar as festas de fim de ano e a virada junto de parentes e amigos. Mesmo com o período de pandemia, a expectativa calculada pela Prefeitura, a pedido do A Cidade,é de que entre 5mil e 6 mil pessoas passem pela cidade pelas plataformas de embarque e desembarque do município.

Campinas, São Paulo, Rondonópolis, Cuiabá, São José do Rio Preto e Santa Fé do Sul, são os destinos mais procurados pelos votuporanguenses, de acordo com o levantamento. Mas além disso, muitas pessoas de fora vêm passar as festividades no interior e a cidade acaba recebendo turistas.

A Prefeitura ainda disse, em nota, que toda a estrutura fornecida no Terminal, funciona 24 horas e possui monitoramento necessário para isso. “O local possui monitoramento eletrônico com câmeras para evitar ocorrências e garantir maior segurança de quem transita pelo local. No período noturno, a vigilância patrimonial também é reforçada. A rodoviária conta também com rampas e plataforma de acessibilidade”, diz o material.