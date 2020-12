O futuro governo já tem oito secretários definidos e segundo Seba, trata-se do que a cidade tem de melhor para dada área

publicado em 10/12/2020

Jorge Seba reuniu ontem a imprensa e correligionários para a apresentação de mais cinco secretários (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidsadevotuporanga.com.brO prefeito eleito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba (PSDB), como antecipado pelo A Cidade, anunciou ontem os secretários de Indústria, Comércio de Agropecuária (Rodrigo Beleza); Obras e Serviços Urbanos (Salvador Castrequini Neto); Governo (Alexandre Giora); Trânsito Transporte e Segurança (Sargento Marcos Moreno); e o diretor-presidente do Votuprev (Adauto Mariola). O futuro governo já tem oito secretários definidos e segundo Seba, trata-se do que a cidade tem de melhor para dada área.A coletiva de imprensa para o anúncio dos novos componentes do governo foi realizada no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e contou com a presença de lideranças partidárias, de vereadores da atual gestão e da próxima, além de correligionários do tucano.“Tenho certeza que todos vão nos ajudar a desempenharmos uma administração de cunho altamente desenvolvimentista, econômica e social. Estabeleceremos assim um plano de trabalho e cobrar, efetivamente, resultados, metas e foco no trabalho. Tenho certeza que estou escalando para o nosso time o melhor que possa ter na cidade”, disse o futuro prefeito.Para a Pasta de Indústria, Comércio de Agropecuária (atual Secretaria de Desenvolvimento) Seba convidou o atual vereador Rodrigo Beleza (DEM). Beleza é administrador de empresas com forte atuação no ramo de construção civil, tem 36 anos e é bacharel em Direito pela Unifev. Durante a pré-campanha ele chegou a ser um dos mais cotados para ocupar a vaga de vice-prefeito, mas acabou ficando de fora do pleito, atuando apenas nos bastidores.“Durante esses quatro anos que passei na Câmara, uma das maiores reivindicações sempre foi emprego. Quando recebi o convite do Jorge, logo pensei que está aí a oportunidade que temos, através das minhas ideias e projetos, de poder contribuir com a geração de mais empregos para a população. Vamos valorizar, incentivar e ter bastante diálogo com o nosso comércio, indústria e agropecuária”, disse o futuro secretário.Já para Obras e Serviços Urbanos o escolhido foi Salvador Castrequini Neto. Engenheiro Civil formado pela Universidade Federal de Uberlândia, Salvador tem 61 anos e atua profissionalmente em Votuporanga há 36 anos, sendo, inclusive, docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev desde 1999.“Nós (secretários) somos uma extensão dos votos que Jorge Seba recebeu, votos de esperança e de dias melhores. Então meu objetivo é de que eu possa honrar esses votos e desempenhar um bom trabalho por nossa cidade”, afirmou Salvador.Na Secretaria de Governo o comando ficará por conta de Alexandre Giora. Aos 43 anos ele é empresário e graduado em Tecnologia da Produção pela Unifev. Nas esferas políticas e administrativas já foi o diretor da Secretaria da Cidade e diretor do departamento administrativo da Atenção Básica da Secretaria da Saúde, além de coordenador de captação de recursos da Santa Casa.“Entendo o convite que recebi para o Governo como um chamado de Deus. Já adianto que teremos um gabinete de portas abertas, com diálogo, perto do povo e junto do povo. O objetivo é um só: o bem e a construção de nossa cidade”, completou.Das anunciadas até aqui, a única que não teve alteração de comando foi a presidência do Instituto de Previdência Municipal (Votuprev), que seguirá sob a batuta de Adauto Cervantes Mariola. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, Pós-graduado em Regime Próprio de Previdência Social pela Damásio, com título de Especialista; Pós-graduado em Finanças pela PUC/RS; CPA 10(Certificação Profissional da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais) e tem mais de 35 cursos na área de RPPS, além de ser Diretor Regional da Apeprem (Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios) e Presidente do Conselho de Administração da Santa Casa de Votuporanga.“É uma honra participar da equipe de governo de vocês (Seba e Cabo Valter), pois tenho certeza que será um governo sério e profissional, visto a equipe que está sendo montada. Com certeza vamos continuar cuidando com muito zelo do patrimônio do servidor público”, finalizou.