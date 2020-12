Coletiva de imprensa que acontece neste momento, no auditório da ACV; três “caras novas” são os primeiros nomes anunciados pelo prefeito eleito

publicado em 04/12/2020

Deosdete Vecchiato, Andréa Thomé e Glauton Feltrin são anunciados como secretários (Foto: A Cidade/Arquivo pessoal)

Da Redação

A 26 dias de iniciar o seu mandato, Jorge Seba (PSDB) como já anunciado pelo A Cidade, acaba de confirmar em coletiva que acontece neste momento, no auditório da Associação Comercial, os primeiros nomes que irão compor seu secretariado.

Deosdete Vecchiato, vai assumir a Secretaria da Fazenda, que hoje é ocupada por Diogo Mendes Vicentini. Atual assessor de gabinete, o contabilista DeosdeteVecchiato atua há mais de 40 anos como funcionário público municipal na área de finanças da Prefeitura de Votuporanga. Apesar de ser referência na matéria dentro do Executivo e ter trabalhado com vários prefeitos, ele jamais ocupou um cargo de secretário.

Já na Secretaria da Administração sai Miguel Maturana e entra a atual diretora do Procon de Votuporanga, Andréa Thomé. O nome da nova secretária também atende o critério de escolha técnica, já que Andréa tem larga experiência à frente do Procon local.

Por fim, na Procuradoria Geral do Município, Glauton Feltrin, advogado que já atua como procurador do município no cargo de corregedor geral, é quem vai assumir a cadeira atualmente ocupada por Douglas Lisboa.