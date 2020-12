Nesta terça-feira (29), em coletiva de imprensa o prefeito eleito concluiu a apresentação de seu secretariado

publicado em 29/12/2020

Janaína Cristina da Silva (Cultura e Turismo), Edson Caporalin (Transparência e Controladoria Geral) e Marcelo Coienca (Cidade) foram anunciados (Foto: A Cidade)

O prefeito eleito, Jorge Seba (PSDB) concluiu nesta terça- feira (29) a apresentação dos nomes que farão parte de seu secretariado. Mais três secretários foram anunciados: Janaína Cristina da Silva (Cultura e Turismo), Edson Caporalin (Transparência e Controladoria Geral) e Marcelo Coienca (Cidade).

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Secretária: Janaina Cristina da Silva

Jornalista formada pela Unifev - Centro Universitário de Votuporanga, com especialização em Comunicação e Marketing pela Unirp - Centro Universitário de Rio Preto, Janaina Cristina da Silva, 38, é responsável pela Assessoria de Comunicação da Santa Casa de Votuporanga desde 2010. Em 2018, assumiu a coordenação da Captação de Recursos da instituição, fazendo a interface entre o hospital e os governos estadual e federal. Organizou diversos eventos em prol da Santa Casa e campanhas beneficentes em Votuporanga e outras cidades da região.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL

Secretário: Edson Marco Caporalin

Advogado, formado pela Unirp - Centro Universitário de São José do Rio Preto, Edson Marco Caporalin, 43 , atua como servidor público municipal desde 2003, ocupando diversos cargos de direção na Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos. Também já foi vice-presidente da Comissão Permanente de Licitações e, desde 2017, é assessor de gabinete para elaboração de leis e decretos municipais.

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Secretário: Vander Marcelo Coienca