Uma decisão liminar permite, porém, a venda de bebidas alcoólicas em restaurantes e conveniências até às 22h

publicado em 15/12/2020

O prefeito João Dado publicou na segunda-feira o decreto ratificando as determinações do governador (Foto: Reprodução Governo do Estado)

Franclin Duarte

O prefeito João Dado (PSD) publicou no fim da tarde de segunda-feira (14) um decreto municipal ratificando os termos do decreto publicado pelo governador João Doria (PSDB) de sexta-feira (11), que determinou o fechamento de bares às 20h e a proibição da venda de bebidas alcóolicas após esse horário. Uma decisão liminar, porém, permite a venda de bebidas alcoólicas em restaurantes e conveniências até às 22h.

Com a decisão ficam revogados dispositivos em contrário, inclusive o decreto 12.831/2020, que autorizava o atendimento presencial por dez horas diárias, em todos os setores da economia, sem horário limite para fechamento, no município. Portanto, a partir desta terça-feira (15), bares devem fechar até as 20h e restaurantes, lanchonetes e similares às 22h.

Em contrapartida, o comércio em geral ganhou mais duas horas de trabalho, podendo manter as lojas abertas por até 12 horas diárias, desde que feche as portas às 22h e respeite as demais determinações sanitárias, como o uso de máscaras e distanciamento social.

Liminar

O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu na noite desta segunda-feira (14) parte do decreto estadual assinado pelo governador João Doria que proibia a venda de bebidas alcóolicas no estado após as 20h. A determinação do governo, que integra o decreto 65.357 de 2020, expedido na sexta-feira (11), prevê lei seca no estado à noite na tentativa de prevenir a propagação da Covid-19.

A decisão tem caráter liminar e foi concedida pelo desembargador Renato Sartorelli. Ela autoriza a venda de álcool após as 20h em restaurantes e similares em todo o estado.

Os restaurantes e lojas de conveniência poderão continuar abertos até as 22h, mas deveriam parar de servir bebidas alcoólicas às 20h. Agora, com a decisão liminar, poderão vender bebida até as 22h. Já os bares têm que fechar as portas às 20h, de acordo com o decreto de sexta-feira.

O desembargador atendeu a um pedido da associação que representa bares e restaurantes em São Paulo (Abrasel-SP), que alegou que o decreto do governo de São Paulo, além de não trazer explicitamente os motivos que levaram a proibir a venda de bebida alcóolica à noite, também prejudica a livre iniciativa e a livre concorrência, princípios expressos na Constituição brasileira.

Apesar de vetar a parte da determinação do governo que proibia a venda de bebidas à noite, Sartorelli determinou que bares e restaurantes continuem cumprindo as medidas de prevenção à propagação do coronavírus, "fornecendo equipamentos de segurança, disponibilizando álcool gel, mantendo ocupação reduzida e garantindo distanciamento seguro entre as pessoas".

O desembargador viu urgência em deferir a liminar em mandado de segurança para a Abrasel, argumentando que a decisão do governo de São Paulo traria "prejuízos financeiros que serão suportados pelo setor de restaurantes e similares com a proibição de venda de bebidas alcoólicas após as 20 horas, esvaindo-se, ipso facto, a esperança de ampliar o seu faturamento no final do ano, necessário ao pagamento dos salários de seus empregados, sem contar os inúmeros encargos com fornecedores".

O magistrado disse ainda que não viu "qualquer estudo científico que estabeleça relação de causa e efeito entre a venda de bebidas alcóolicas e a contaminação do Covid-19". O governo nunca justificou o fechamento de bares e restaurantes por causa da bebida alcóolica, mas sim, pela aglomeração de pessoas.