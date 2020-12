Enquanto 1.134 votuporanguenses foram contratados no mês passado, 841 foram demitidos, o que corresponde a um saldo positivo de 293 postos de trabalho

publicado em 29/12/2020

A indústria e o comércio seguraram Votuporanga, pelo sexto mês consecutivo, no azul da geração de empregos, conforme o Caged (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Votuporanga manteve, pelo sexto mês consecutivo, um saldo positivo na geração de empregos, conforme o relatório do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério da Economia. De acordo com os dados, enquanto 1.134 votuporanguenses foram contratados no mês passado, 841 foram demitidos, o que corresponde a um saldo positivo de 293 postos de trabalho com carteira assinada.

Ainda segundo o relatório nacional, os grandes responsáveis pela manutenção dos empregos na cidade, no mês de novembro, foram os setores de indústria e comércio. O polo industrial de Votuporanga, aliás, tem mantido bom desempenho desde junho, depois do susto nos meses de abril e maio (no auge das restrições impostas pela quarentena do coronavírus) quando 687 trabalhadores do setor perderam o emprego.

Desde então, o setor vem em uma crescente, com saldo positivo de 20 contratações em junho, 189 em julho, 272 em agosto, 172 em setembro, 326 em outubro e 198 em novembro, recuperando os empregos perdidos no período mais crítico e criando ainda mais 490 postos de trabalho.

Já o comércio, setor mais afetado pelas restrições, vinha acumulando perdas e saldos tímidos desde abril, mas apresentou forte recuperação no mês de novembro, muito pelo impulso da expectativa das vendas de Natal. Enquanto o maior saldo positivo do ano, em meio a pandemia, tinha sido de 69 vagas em outubro, no mês passado esse número saltou para 136 contratações a mais do que demissões.

O setor de serviços, por sua vez, que vinha representando parcela significativa da recuperação da economia no município, acabou sofrendo uma pequena baixa no mês passado. Foram registradas 353 contratações contra 357 demissões, ou seja, -4 empregos formais.

