Restaurantes poderão atender até as 22h, mas só podem vender bebidas até as 20h

publicado em 11/12/2020

O anúncio foi feito pelo governador João Doria (Foto: Reprodução governo do estado)

De acordo com as mudanças no Plano São Paulo anunciadas pelo governador João Doria na tarde desta sexta-feira, 11, o horário do comércio será ampliado das 10 horas diárias para 12 horas diárias, podendo os estabelecimentos comerciais ficarem a partir deste sábado, 12, autorizados a funcionar até as 22h. A medida também vale para os shoppings e vai vigorar por 30 dias.As mudanças incluem também, a redução de funcionamento dos bares, que só vão poder funcionar até as 20h. Já os restaurantes poderão atender até as 22h, mas só podem vender bebidas até as 20h, regra que deve ser inclusive, para lojas de conveniência que poderão manter-se abertas até 22h, mas vender bebida alcoólica até 20h. Tanto no caso do comércio quanto dos bares e restaurantes, deve ser respeitada a capacidade de 40%.*Jornal Cidadão