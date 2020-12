Na segunda-feira (14) ele irá receber o Título de Cidadão Votuporanguense, mas antes irá participar da inauguração de obras com o atual prefeito João Dado (PSD)

publicado em 12/12/2020

Às 18h deputado encerra sua agenda na Câmara Municipal, onde irá receber o Título de Cidadão Votuporanguense (Foto: Arquivo Pessoal)

Franclin Duarte

O deputado federal General Peternelli (PSL) irá cumprir uma extensa agenda neste fim de semana em Votuporanga. Na segunda-feira (14) ele irá receber o Título de Cidadão Votuporanguense, mas antes irá participar da inauguração de obras com o atual prefeito João Dado (PSD), visitas a entidades filantrópicas e um café com o prefeito eleito Jorge Seba (PSDB).

A agenda do militar na cidade será iniciada por volta das 9h, quando participará dainauguração da implantação do novo sistema de galerias de águas pluviais que eliminou os alagamentos na Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, Rua Venezuela, Rua Pará e Avenida José Silva Melo. Depois disso, às 10h30, ele visita a Santa Casa de Votuporanga com o provedor Luis Fernando Góes Lievana, além de outros compromissos internos.

Já na segunda-feira (14), às 9h ele fará uma visita ao Tiro de Guerra 02-088 “Cabo PM Samuel Pereira Batista” em Votuporanga, à 18ª Delegacia de Serviço Militar e a 189ª Junta de Serviço Militar “Capitão Constantino Santoro”, acompanhado do Prefeito João Dado.

Mais tarde, por volta das 10h30, Peternelli estará Centro Social de Votuporanga, de onde partirá às 12h15 para uma entrevista na Cidade FM. Já na parte da tarde, às 15h, ele irá tomar um café com o prefeito eleito Jorge Seba, no Ville Hotel Gramadão.