Descontados os recursos do Fundeb, 50% desse valor vai para os cofres da Prefeitura, o que representa cerca de R$ 16 milhões

publicado em 29/12/2020

Frota de Votuporanga é de mais de 54,9 mil veículos, o que deve gerar R$ 40 milhões em IPVA (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Com uma frota total de 54.928 veículos tributáveis, o estado de São Paulo espera arrecadar R$ 40.265.450,49 com o IPVA (Imposto Sobre Veículos Automotores) de votuporanguenses em 2021. Desse montante, descontados os 20% direcionados ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), 50% fica no município, o que representa aproximadamente R$ 16 milhões.

A cobrança será iniciada em 7 de janeiro, seguindo o número final da placa de cada veículo. Como nos anos anteriores, o proprietário pode parcelar o imposto em até 3 vezes ou quitar em uma única parcela com desconto.

Já é possível verificar diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento (portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva/), mediante o número do Renavam e placa do veículo, o valor do imposto devido. Também é no portal da Fazenda que proprietários de veículos para pessoas com deficiência (PCD) poderão consultar se permanecerão com o benefício de isenção do IPVA ou se já deverão se programar para pagar o imposto de 2021.

De acordo com o Governo do Estado o imposto, este ano, ficará mais barato em 2021. A tabela de valores venais registra queda nominal de 6,77%, em média, nos preços de venda praticados no varejo, segundo levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Os proprietários de veículos movidos à gasolina e os bicombustíveis recolherão 4% sobre o valor venal. Veículos usados que utilizam exclusivamente álcool, eletricidade ou gás, ainda que combinados entre si, permanecem com a alíquota de 3%, já os veículos novos com essas mesmas especificações de combustível em Nota Fiscal, adquiridos a partir de 15/01/21 terão alíquota de 4%, de acordo com Lei 17.293/2020. As picapes cabine dupla pagam 4%. Os utilitários (cabine simples), ônibus, micro-ônibus, motocicletas, motonetas, quadriciclos e similares recolhem 2% sobre o valor venal. Os caminhões pagam 1,5%.

Quem deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.

Datas para pagamento do IPVA