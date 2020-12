Para o contador, que já foi o responsável pelas finanças em diversas administrações municipais, a pandemia do coronavírus provocou estragos maiores do que no auge da inflação no Brasil

publicado em 05/12/2020

Deosdete esteve ontem nos estúdios da Cidade FM para uma entrevista e falou sobre as finanças do município (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Logo após ser anunciado ontem como Secretário Municipal da Fazenda para o governo de Jorge Seba (PSDB), o servidor público municipal Deosdete Vechiato, que é o responsável pela contabilidade da Prefeitura de Votuporanga desde 1988, esteve na Cidade FM para uma entrevista e disse que nunca viu uma situação tão complicada, do ponto de vista econômico, como a deste ano na administração municipal.

Para o contador, que já foi o responsável pelas finanças em diversas administrações municipais, a pandemia do coronavírus provocou estragos maiores do que no auge da inflação no Brasil.

“Vivi uma época em que a inflação girava entorno de 90%, mas naquela época a mesma inflação vinha de receita. Então eu nunca vi uma situação igual estamos passando esse ano. Tenho 40 anos de Prefeitura e nunca vi. Esse ano foi um caos”, disse o profissional.

Ainda conforme Deosdete, a situação só não foi pior graças a medidas de austeridade adotadas pelas pastas de Administração e Fazenda, que colocaram em prática um plano para redução de despesas.

“Na elaboração do orçamento nós voltamos praticamente em 2018 em relação as receitas, mas as despesas não, elas aumentaram. Esse ano foi feito um trabalho gigantesco onde tivemos uma redução nas despesas muito grande, se não fosse esse trabalho o município estaria em uma situação muito ruim”, completou.

Questionado sobre como o próximo prefeito encontrará as finanças do município, o futuro secretário diz que ainda é cedo para falar, pois as contas ainda estão sendo fechadas, porém garante que a situação não é tão crítica como se imaginava.