Iniciativa visa garantir que a Pasta seja comandada por alguém que conheça a realidade das pessoas assistidas por essas entidades

publicado em 08/12/2020

Representantes das entidades de Votuporanga querem uma pessoa ligada à área para a Secretaria de Assistência Social (Foto: Arquivo pessoal )

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brRepresentantes de praticamente todas as entidades assistenciais de Votuporanga e da campanha Votu Solidária, se reuniram na segunda-feira (7) com o prefeito eleito, Jorge Seba (PSDB) para solicitar que a escolha do futuro secretário de Assistência Social do município seja pelo critério técnico e não político. A iniciativa visa garantir que a Pasta seja comandada por alguém que conheça a realidade das pessoas assistidas por essas entidades.De acordo com um dos idealizadores do encontro, Waldemir Cuin, o assunto já tinha sido tratado durante a campanha eleitoral e agora será ratificada com o prefeito eleito no momento em que ele começa a anunciar o seu secretariado.“Durante a campanha o Jorge Seba pediu para que todos os representantes de entidade apresentassem o que cada uma precisava para continuar os trabalhos e dentro dessa lista o que mais cobramos é que a secretaria seja comandada por alguém técnico, ligado à área. O que queremos é que seja alguém que esteja alinhado com as propostas das entidades assistenciais”, explicou Cuim.O encontro foi realizado na clínica do médico geriatra, Luciano Melo, que foi um dos responsáveis pela campanha Votu Solidária. A campanha que ele encabeçou, aliás, é um dos símbolos da necessidade de uma pessoa técnica frente a Pasta. Em meio à pandemia as atividades foram paralisadas por falta de um diálogo entre o Executivo e os organizadores da ação que já tinha distribuído mais de 60 toneladas de alimentos.Durante a coletiva de apresentação dos três primeiros nomes de seu secretariado, Jorge Seba voltou a frisar que a escolha de sua equipe de governo leva consideração os critérios técnicos e políticos.“Sei que muitas vezes pode parecer difícil compor esse dueto técnico/político, mas não é. Falando dos três de hoje e dos demais que serão anunciados futuramente, todos fazem uma gestão técnica em seus setores e ao mesmo tempo política também. Agradeço a eles por terem aceitado o convite, pois quem exerce uma função pública o faz como que um sacerdócio. Essas pessoas escolhidas não olham a questão salarial, pois em seus trabalhos as vezes ganhariam até mais, mas sim pensando no interesse público e no município”, disse o futuro prefeito.