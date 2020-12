Cerimônias foram realizadas na última semana, na Cidade Universitária, para o Pré II, 9º anos e 3ª séries do Ensino Médio

publicado em 14/12/2020

Pelo telão externo e com transmissão sonora dentro de cada veículo, o público acompanhou as mensagens gravadas previamente por alunos, professores e coordenadores (Foto: Unifev Votuporanga)

A noite de sexta-feira (11) e a manhã do último sábado (12) foram marcados por muita emoção para a família UNIFEV. Pela primeira vez em sua história, o Colégio Unifev realizou as formaturas de seus alunos nos formatos drive-in e drive-thru.

No primeiro dia de cerimônia (sexta), foi a vez dos 9º anos e 3ª séries do Ensino Médio comemorarem a conclusão de uma importante etapa escolar. No estacionamento da Cidade Universitária, os estudantes e familiares acompanharam as cerimônias sem sair dos carros, seguindo todas as normas de segurança.

Pelo telão externo e com transmissão sonora dentro de cada veículo, o público acompanhou as mensagens gravadas previamente por alunos, professores e coordenadores. Na sequência, ainda dentro dos carros, os estudantes receberam os parabéns e mimos pelas mãos dos paraninfos e patronos das turmas.

No sábado (dia 12), a alegria ficou a cargo das crianças da Educação Infantil. Logo pela manhã, no formato drive-thru, os pequenos, acompanhados de seus familiares, receberam os certificados de conclusão do Pré II, também na presença dos professores. A música ficou sob a responsabilidade da tia Madja, que interpretou uma canção de sua autoria, escrita especialmente para os alunos.

Os dois dias foram organizados com muito carinho pela equipe de docentes e colaboradores, sob o comando das coordenadoras do Colégio Unifev, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola e Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni. A diretora da Escola, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, não compareceu presencialmente, mas deixou seu recado para os formandos:

“Como forma de prevenção, não posso estar aí com vocês de forma presencial. Mas saibam que tudo foi pensando e organizado com muita dedicação e amor para que esses momentos fossem realmente especiais e inesquecíveis. Aprendemos muito ao longo desse ano, foi realmente desafiador! Em nome de toda a Instituição, só tenho a agradecer pelo trabalho conjunto de familiares, professores, coordenadores e funcionários. E, claro, a vocês meus queridos alunos! Sem vocês nada disso seria possível. Comemorem muito. Fiquem com Deus e obrigado”, finalizou.