O Lar precisa de ajuda para pagar as contas de fim de ano, inclusive a segunda parcela do 13º dos funcionários da instituição

publicado em 18/12/2020

Em meio a crise, Lar São Vicente pede ajuda financeira para suprir as despesas que já somam R$12 mil (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga vem trabalhando dobrado desde o início da pandemia para suprir a falta de recursos, principalmente, aqueles que vêm de doações e de eventos que promoviam. Agora, em meio a crise, fechamento de contas e ao fim do ano, o Lar precisa de R$12 mil para cerrar as contas.

Despesas com boletos que necessitam ser pagos até dia 31, pagamento da segunda parcela do 13º aos funcionários, pagamento geral e até mesmo recursos, mantimentos estão sendo os motivos de dificuldades financeiras da entidade.

A captadora de recursos do Lar São Vicente, Josiany Banzato, disse ao A Cidade que o foco está nessas doações financeiras para que o ano seja fechado. “Por causa da pandemiaa dificuldade financeira está ainda maior, gostaria de contar com sua ajuda, por meio da doação em qualquer quantia”, disse ela.

A ajuda pode ser encaminhada aos dados bancários do próprio Lar, Banco do Brasil Cód. 001, Ag. 0268-2 e C.C. 100332-1; ou Banco Santander Cód. 237, Ag. 0091 e C.C. 13000557-1. Lar São Vicente De Paulo De Votuporanga CNPJ: 72.962.202/0001-25.