O evento arrecadou mais de 100 kg de alimentos que serão revertidos para as obras do Recanto Tia Marlene e Lar São Vicente de Paulo

publicado em 22/12/2020

Equipe das Forças Militares de Votuporanga e os representantes do Recanto Tia Marlene, na arrecadação de alimentos no Cremil (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

As forças militares de Votuporanga arrecadaram no último sábado (19), mais de 100 kg de alimentos e 70 litros de refrigerante, no evento fechado em comemoração ao aniversário de 189 anos da corporação bandeirante, que foi no dia 15 de dezembro. Todas as doações foram revertidas para as obras assistenciais do Recanto Tia Marlene e do Lar São Vicente de Paulo.

O evento já se tornou uma tradição e é promovido pelo Cremil (Clube Recreativo Miliciano) em suas dependências, porém neste ano, o convite a comemoração foi restrito aos policiais e familiares, seguindo as normativas da contenção do vírus. Ele foi divido em três partes, sendo uma delas um torneio esportivo entre o policiamento urbano, rodoviário, dos bombeiros e ambiental.

Após isso, uma comemoração solene entre as corporações homenageou os veteranos que atuaram nas forças militares de Votuporanga e região. Foi entregue uma honraria e lido o histórico de suas performances, de policiais como Sgt Costa Filho (que tem duas gerações na Polícia), bem como o 1º Sargento Mário Denis do TG de Votuporanga.

“Nós homenageamos, como o Costa Filho está completando 20 anos de aposentado, e tem aposentados deste ano, fazemos uma mescla para que tenhamos essa ideia de valorização”, disse o cabo Troiani, representando o Clube.