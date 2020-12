Em documento enviado à Saev, empresa disse que fará as obras necessárias para resolver o problema de uma vez por todas

publicado em 22/12/2020

Vazamentos no Pacaembu estão com os dias contados; empresa deve resolver o problema em 30 dias (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Pacaembu Construtora, empresa responsável pelas obras das mais de duas mil moradias do Jardim Belo Horizonte, mais conhecido como Pacaembu, se comprometeu a solucionar, de uma vez por todas, os problemas de vazamentos no bairro em um prazo de 30 dias. O compromisso foi feito por meio de um documento oficial enviado à Saev (Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga).

De acordo com o superintendente da autarquia, Waldecy Bortoloti, será feita a substituição de toda a rede e a reposição do asfalto danificado com as obras de recuperação.

“O que está causando esse problema lá é o tipo de cano que eles usaram que deu defeito e começou a dar esses vazamentos. Eles se propuseram a trocar tudo e deixar sem vazamento, inclusive os vazamentos que tiver são de responsabilidade deles”, disse Waldecy Bortoloti.

Nota

O compromisso firmado pela construtora com a Saev segue o que a Pacaembu Construtora havia prometido em nota enviada ao A Cidade no início do mês. No material a empresa disse que estava realizando uma série de estudos técnicos para identificar a causa dos vazamentos no bairro e que, até a identificação do problema, prestaria toda a assistência necessária ao Poder Público e aos moradores do bairro, mantendo uma equipe técnica disponível para solucionar novos vazamentos.

“Esta empresa não medirá esforços para a resolução do problema, sendo certo que se verificado que os vazamentos são oriundos de vícios de material ou de falha no projeto de sua responsabilidade, realizará todas as obras necessárias”, diz a nota.

Vazamentos

O problema não é de hoje. O A Cidade já fez inúmeros registros dos prejuízos para os moradores, bem como os constantes vazamentos de água que brotam das ruas do bairro todos os dias, inclusive durante o racionamento de água no município.

As reclamações recorrentes foram parar então, mais uma vez, na Câmara Municipal de Votuporanga, no final do mês passado. Na ocasião Chandelly Protetor (Podemos) cobrou providências, sob pena de levar o caso ao Ministério Público. Antes dele, o vereador, HeryKattwinkel (PTB) já tinha feito denúncia semelhante e oficiou a promotoria.