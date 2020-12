Em resposta a reportagem de ontem do A Cidade, a Elektro disse que irá até o local verificar as condições e resolver o problema

publicado em 10/12/2020

Após denúncia de moradores de um fio que corre risco de queda na Chácara das Paineiras, enfim, o problema será resolvido, afirma Elektro (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Elektro, responsável pela distribuição de energia em Votuporanga, se manifestou no início da manhã de ontem sobre a denúncia de moradores a respeito do perigo de rompimento de um cabo de alta tensão na rua Dos Ypês, no bairro Chácara das Paineiras.

No comunicado, que foi enviado à redação do A Cidade, a empresa disse que o problema será identificado e toda a situação será normalizada ainda hoje.

O caso

O apelo na mídia foi feito pelos moradores, após inúmeras ligações no serviço de atendimento da Prefeitura, da Defesa Civil do município e na própria distribuidora, por medo de que algo de pior pudesse acontecer no local.

Com a chegada da época de chuvas e ventanias, os moradores denunciaram o perigo de rompimento de um fio de alta tensão, porque no local, o poste que sustenta esse emaranhado de fios está com a madeira comprometida e um pedaço quebrado.

Segundo o morador Sebastião Ianes, que mora de fronte ao poste, nas últimas chuvas, um dos pedaços da madeira que sustenta o fio de alta tensão se rompeu, o que chegou a pegar fogo e provocar a interrupção do fornecimento de energia por horas. Depois disso houve o reestabelecimento, porém apenas um pedaço de madeira sustenta toda a estabilização do fio.