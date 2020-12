A informação foi confirmada por ele mesmo em entrevista ao A Cidade

publicado em 05/12/2020

Douglas Lisboa pediu exoneração da Procuradoria-Geral do Município para voltar à Câmara de vereadores (Foto: Câmara Municipal)

Franclin Duarte

Hery Kattwinkel (PTB) não será a única novidade da sessão da Câmara Municipal de segunda-feira (7). O advogado e agora ex-procurador-geral do município, Douglas Lisboa (PSDB) vai reassumir a sua vaga no Legislativo para o fim deste mandato. A informação foi confirmada por ele mesmo em entrevista ao A Cidade.

Douglas foi eleito em 2016 com 912 votos, o mais votado de seu partido à época. Logo no início da gestão, porém, ele foi chamado para comandar a Procuradoria Geral do Município e deixou sua cadeira para Walter José dos Santos, o Wartão (PSB), que era o primeiro suplente de sua coligação.

Agora, porém, com sua saída do comando da Procuradoria, já que Jorge Seba (PSDB) já anunciou Glauton Oliveira Feltrin para o cargo, Lisboa retorna para a Casa de Leis, onde irá encerrar o seu mandato.

“O Jorge Seba já indicou o novo Procurador-Geral. Como sou vereador tinha vontade de voltar para finalizar o mandato, então me exonerei do cargo hoje (ontem) e vou acabar o mandato como vereador.



Acabar e apresentar o trabalho que nós fizemos se houver algo na Câmara nestes últimos dias, para finalizar o trabalho como vereador mesmo”, disse ele.

Douglas Lisboa aproveitou para fazer um balanço de seus trabalhos frente a procuradoria onde, segundo ele, foi feito um grande trabalho em prol de Votuporanga.

“Fui o primeiro Procurador-Geral, nós criamos a Procuradoria. Então, começamos do zero, foi um grande desafio, mas hoje ela está estabelecida e muito bem organizada, com os procuradores e toda dividida, por assuntos, ficou bem qualificada e técnica. Então foi um trabalho muito grande, a arrecadação de processo de execução fiscal de cobrança, tivemos ela recorde, com época de pandemia foi recuperado para os cofres públicos, mais de R$ 2 milhões. Foi feito um trabalho grandioso, pelos procuradores, estamos deixando bem organizada, tivemos no começo o desafio de instituir e estabelecer ela. Mas hoje é um órgão devidamente estabilizado e está fazendo um grande trabalho para Votuporanga”, completou.