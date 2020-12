A 116ª vítima foi o ex-jogador da Votuporanguense e oficial de justiça Leopersio Bazaglia; antes dele o último foi registrado em 17 de novembro

publicado em 08/12/2020

Leopersio Bazaglia lutou contra a Covid-19, mas acabou não resistindo e veio a óbito, sendo a 116ª vítima da doença (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Depois de 20 dias sem registrar mortes por Covid-19 (a última tinha sido registrada em 17 de novembro), Votuporanga voltou a perder um morador para a doença. Trata-se ex-jogador da Votuporanguense e oficial de justiça Leopersio Bazaglia, de 85 anos. Ele foi a 116ª vítima do coronavírus na cidade.

Leopersio teve como último endereço a rua Santa Cruz, no bairro Vale do Sol em Votuporanga. Ele veio de Tanabi (onde residia) para Votuporanga na década de 70 para trabalhar no Cartório de Registro da cidade. A partir disso, ele começou a se interessar por futebol e se consagrou em campo como “Maquininha”, um dos primeiros jogadores profissionais da antiga A. A. Votuporanguense. Após isso, Leopersio estudou e se tornou advogado, passou em um concurso e se tornou oficial de justiça da Comarca de Votuporanga.

Ele deixa a companheira de mais de 20 anos, Benedita de Jesus Maciel, que irá guardar a lembrança das competições de dança de salão que juntos participavam, além do irmão Valdir Bazaglia e os dois netos Livia e Victor Bazaglia.

Leopersio não pôde ter velório por conta dos protocolos exigidos para a contenção da Covid-19. Ele foi sepultado, de caixão lacrado, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

A esposa lamenta a situação e o momento de não poder prestar as homenagens que o “Maquininha” merecia, mesmo por ter sido tão conhecido por seu carisma e atuação em diversos contextos da história de Votuporanga. “Foi muito triste, não podemos nem fazer uma homenagem para ele”, disse ela com a voz embargada.

Casos

No mesmo dia a Secretaria Municipal da Saúde registrou no Boletim Epidemiológico mais 21 casos de Covid-19, totalizando 6.247 ocorrências positivas desde o início da pandemia.

Ainda conforme o Boletim, do total de infectados, 5.950 pessoas já se recuperaram, enquanto outras 22 ainda estão internadas, sendo 11 delas em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).