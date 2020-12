Um dia após a publicação, funcionários da rede municipal de saúde apareceram em sua casa com encaminhamento da prótese marcada

publicado em 05/12/2020

Após dois anos de espera, Agnaldo poderá voltar a se alimentar corretamente, falar e encontrar um emprego (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm dia depois da publicação da reportagem feita pelo jornal A Cidade, sobre a luta de quase dois anos, de Agnaldo Oliveira de Faria, de 46 anos, por uma prótese dentária, mais conhecida como dentadura, ele recebeu a notícia de que, enfim, poderá passar as festividades de fim de ano com os tão esperados dentes.Segundo ele, uma agente de saúde representando o Consultório Municipal em que frequenta no bairro Estação, foi até a sua casa ainda no início da manhã de ontem para comunicar, os próximos passos para que sua prótese seja implantada. Ele foi encaminhado para atendimento na semana que vem e, com isso, a espera terminará.“Não esperava que este encaminhamento iria sair tão rápido e que seria nesse ano ainda, finalmente depois de dois anos. Agradeço a todos vocês do jornal, muito obrigado”, disse ele, sem conter a alegria.Agora seu Agnaldo, poderá voltar a se alimentar corretamente, deixar os caldos e poder comer mais com os dentes. O que mais lhe anima é a possibilidade de poder arrumar um emprego, enviar currículos e voltar a conversar sem ter vergonha.