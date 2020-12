Estabelecimentos poderão abrir, de 11 a 23 de dezembro, até as 22h, para as vendas de Natal

publicado em 07/12/2020

Comércio poderá ficar aberto até as 22h entre os dias 11 e 23 de dezembro

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (7) um decreto regulamentando o horário especial do comércio para este fim de ano no município. Conforme o documento, as lojas poderão funcionar até as 22h entre os dias 11 e 23 de dezembro, desde que sigam os protocolos sanitários com adoção de medidas de prevenção e cautela visando a não propagação do coronavírus.

A decisão se deu após dias de incerteza que assustaram os comerciantes. Nem a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), nem o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e tampouco o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio), sabiam ainda se o comércio seria aberto, como de tradição, no período noturno, nos dias que antecedem o Natal.

Em anos anteriores o calendário era anunciado com cerca de 30 dias de antecedência. Em 2019, por exemplo, o horário especial (das 9h às 22h de segunda a sexta-feira) foi definido no dia 20 de novembro, para que as lojas se preparassem para as vendas noturnas a partir do dia 9 de dezembro.