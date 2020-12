O vereador Daniel David (MDB) abriu mão ontem de sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 30/12/2020

Serginho da Farmacia e Chandelly devem se enfrentar na disputa pela presidência da Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Câmara Municipal)

Franclin Duarte

O vereador Daniel David (MDB) abriu mão ontem de sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Votuporanga. Com a decisão, a disputa fica então entre Serginho da Farmácia (PSDB) e Chandelly Protetor (Podemos). Ambos seguem realizando rodadas de reuniões nos bastidores e tudo indica que não haverá um acordo, com perspectiva de uma votação acirrada.

Em contato com o A Cidade, Daniel, que até então dizia que não abriria mão da candidatura esse ano, disse que decidiu por questões familiares. O edil afirmou ainda que não sabe em qual dos vereadores irá votar e que se reunirá com as lideranças de seu partido para definir a questão.

Serginho da Farmácia, por sua vez, disse que se mantém firme na disputa, porém afirmou que nunca viu uma eleição tão travada para a Mesa Diretora como a atual. “Está apertado, não tem esse ou aquele na frente, os votos estão mais ou menos iguais. Se continuar da forma que está indo acredito que isso só será resolvido no dia 1º, lá na hora”, disse.

Chandelly também disse que segue na briga. Segundo ele uma nova reunião será realizada hoje, pela manhã, onde deve ser batido o martelo quanto às composições. “Estamos trabalhando bastante, dialogando bastante e vamos nos reunir amanhã (hoje), mais uma vez, para definir os detalhes, as composições”, afirmou.

Eleição

A eleição será realizada amanhã, logo após a posse dos vereadores, que está marcada para às 9h. Os trabalhos serão conduzidos pelo atual presidente da Casa, MehdeMeidão (DEM).

De acordo com o regimento interno da Câmara, a eleição da Mesa é feita por votação aberta, cargo por cargo, na ordem de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e terceiro secretário, tendo direito a votar e a serem votados todos os vereadores, e a chamada feita por ordem alfabética. Os membros da Mesa serão eleitos por votos da maioria simples, presente, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Câmara.

