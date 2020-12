Supermercados, mercados e similares poderão atender, excepcionalmente aos domingos (dia 20 e 27), até às 18h

publicado em 18/12/2020

Atendimento para as festas de fim de ano vai até as 18h aos domingos (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito João Dado (PSD) prorrogou na quinta-feira (17), por meio de um decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do Município, a quarentena em Votuporanga até o dia 4 de janeiro de 2021. As restrições seguem as mesmas em vigência desde o dia 4 de setembro e suas alterações posteriores.

Na mesma publicação o prefeito autorizou a abertura de supermercados e similares (mercados, quitandas, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, rotisserias, casas de frango, espetarias, sorveterias, lojas de conveniência, etc), excepcionalmente aos domingos (dia 20 e 27), até às 18h.