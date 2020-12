Crianças e padrinhos de Votuporanga têm até o dia 18 para participar; Correios da rua Mato Grosso está na promoção

publicado em 01/12/2020

Votuporanga está participando da ação com a agência da rua Mato Grosso; cartinhas devem ser enviadas pelo site da campanha (Foto: Maiara Barbosa/ G1)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA tradicional campanha ‘Papai Noel dos Correios’ está recebendo cartinhas de crianças de Votuporanga até o dia 18 de dezembro. Desta vez, por meio do site da campanha na internet, as correspondências podem ser enviadas aos padrinhos que adotarão os pedidos.A cidade está na promoção. A agência dos Correios da rua Mato Grosso será um dos pontos de entrega da campanha, que acontece em todo país há mais de três décadas. As cartinhas podem ser escritas por crianças até dez anos e em situações de vulnerabilidade social.Todas as cartinhas devem ser escritas a mão pela criançada, depois, fotografadas ou digitalizadas e enviadas pelo site da campanha (https://blognoel.correios.com.br/app/index.php). Importante que a imagem seja nítida para facilitar a leitura.Adoção de cartinhasA adoção das cartinhas neste ano também atenderá aos protocolos necessários e será feita, também, pela internet. Padrinhos e madrinhas devem acessar o Blog do Papai Noel dos Correios (https://blognoel.correios.com.br/app/index.php), selecionar Votuporanga e ver as cartinhas disponibilizadas.EntregaA entrega dos presentes será feita presencialmente, com atenção especial aos protocolos de segurança com o uso de máscaras e evitando aglomerações. Os padrinhos também têm até dia 18 de dezembro para realizar a entrega na agência dos Correios na rua Mato Grosso. A agência do Pozzobon não está participando da campanha.