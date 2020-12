No comunicado enviado à redação do A Cidade, a Pacaembu diz que está realizando uma série de estudos técnicos para identificar a causa dos recentes vazamentos no bairro

publicado em 05/12/2020

A Pacaembu Construtora decidiu se manifestar e afirmou que não medirá esforços para solucionar o problema no bairro (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Pacaembu Construtora, empresa responsável pelas obras do Jardim Belo Horizonte, mais conhecido como Pacaembu, se manifestou ontem sobre as reclamações relacionadas às falhas estruturais no bairro, que tem gerado inúmeras reclamações. Em nota, a empresa disse que não irá medir esforços para solucionar os problemas relatados.

No comunicado enviado à redação do A Cidade, a Pacaembu diz que está realizando uma série de estudos técnicos para identificar a causa dos recentes vazamentos no bairro e que, até a identificação do problema, prestará toda a assistência necessária ao Poder Público e aos moradores do bairro, mantendo uma equipe técnica disponível para solucionar novos vazamentos.

“Esta empresa não medirá esforços para a resolução do problema, sendo certo que se verificado que os vazamentos são oriundos de vícios de material ou de falha no projeto de sua responsabilidade, realizará todas as obras necessárias”, diz a nota.

O caso

Os problemas hidráulicos no Jardim Belo Horizonte, mais conhecido como Pacaembu, voltaram a ser assunto na Câmara Municipal de Votuporanga na sessão de segunda-feira (30). Dessa vez foi Chandelly Protetor (Podemos) que cobrou providências, sob pena de levar o caso ao Ministério Público. Antes dele, o então vereador, Hery Kattwinkel (PTB) já tinha feito denúncia semelhante e oficiou a promotoria.

O problema não é de hoje. O A Cidade já fez inúmeros registros dos prejuízos para os moradores, bem como os constantes vazamentos de água que brotam das ruas do bairro todos os dias, inclusive durante o racionamento de água no município. Para Chandelly a situação já se tornou insustentável.