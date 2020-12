A 1ª colocada ganhou bolsa integral, a 2ª teve 50% de desconto e a 3ª recebeu 30% de desconto nas mensalidades dos cursos escolhidos

publicado em 18/12/2020

As redações do gênero dissertação-argumentativaforam examinadas por banca própria formada por professores de Língua Portuguesa e receberam notas de 0 a 1000 (Foto: Divulgação)

As vencedoras foram:

Classificação Nome Escola Bolsa Curso Escolhido 1ª Taís Borges de Carvalho EE José Florêncio do Amaral - Monções 100% Pedagogia 2ª Isabela Luz Morello ETEC Frei Arnaldo Maria de Itaporanga – Votuporanga 50% Administração 3ª Kaisa Regina Butignolli EE Profa. Enny Tereza Longo Fracaro - Votuporanga 30% Administração

A Faculdade Futura de Votuporanga, concluiu a última etapa de seu Concurso de Redação hoje (18/12). Organizado pelo Grupo Educacional Faveni, do qual a Instituição e outras 9 faculdades fazem parte, o concurso premiou com bolsas de estudo os 3 melhores trabalhos utilizando como critérios avaliativos as mesmas regras do Enem.O projeto específico para alunos concluintes do Ensino Médio de instituições públicas e privadas teve inscrições e provas online.As redações do gênero dissertação-argumentativaforam examinadas por banca própria formada por professores de Língua Portuguesa e receberam notas de 0 a 1000, seguindo os critérios adotados pelo ENEM.As vencedoras foram:As escolas das quais as vencedoras são alunas pertencem à Diretoria Regional de Ensino da Região de Votuporanga, parceira da Faculdade FUTURA, nesta e em diversas outras ações de cunho educacional.A Gestora de Políticas Acadêmicas da Instituição, Neuraci Rocha Vidal Amorim, classifica como fundamental o incentivo à produção textualpara estudantes, já que se trata de uma habilidade de constante demanda tanto durante a formação acadêmica quanto em seu futuro contexto de trabalho. Neuraci pontuou a excelente coordenação do concurso por parte da Profa. Elimeire e destacou o envolvimento de diretores, coordenadores e professores da rede estadual, fomentado pelo dirigente José Aparecido Duran Netto.Importante ressaltar a preocupação da instituição em contribuir com a comunidade na qual está inserida, neste caso, realizando o concurso com inscrições gratuitas e oferecendo, também sem custo, uma LIVE sobre técnicas de redação para o ENEM (disponível em seu canal no Youtube,https://cutt.ly/eyU8c28).A Faculdade FUTURA está com inscrições abertas para seu Vestibular de Verão 2021- Online ofertando vagas nos cursos presenciais noturnos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Marketing e Logística, além de Pedagogia e Ciências Contábeis a distância.Este ano, tanto as inscrições quanto as provas acontecerão em ambiente virtual, no endereço www.faculdadefutura.com.br. Mais informações: (17) 3405-1212 ou (17) 99665-1349 (WhatsApp).Com a campanha “Aqui calouro tem desconto” a FUTURA oferece todos os cursos presenciais com mensalidades a R$250 durante o primeiro ano. Também de acordo com a nova política de descontos da instituição, vários benefícios poderão ser concedidos aos alunos de acordo com cada situação (transferências, indicações, retornos, parcerias e convênios).Todo incentivo oferecido pela instituição, inclusive a premiação do Concurso de Redação FUTURA, se dá pelo aporte financeiro, administrativo e pedagógico do Grupo Educacional FAVENI que compactua da máxima de que educação é para todos e que o ingresso e permanência dos alunos num curso de formação superior de qualidade deve ser acessível e democrático.