Governo de São Paulo vai permitir a reabertura das escolas do estado no ano que vem, mesmo que a situação da pandemia do novo coronavírus piore e as regiões regridam de fase no Plano SP

publicado em 19/12/2020

Secretário estadual de Educação, Rossieli Soares antecipou a decisão do governo em sua visita a Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O governo de São Paulo vai permitir a reabertura das escolas do estado no ano que vem, mesmo que a situação da pandemia do novo coronavírus piore e as regiões regridam de fase no Plano SP. A informação havia sido adiantada ao A Cidade pelo secretário estadual de Educação, Rossieli Soares da Silva, em visita a Votuporanga, no último dia 10, e foi confirmada anteontem pelo governador João Doria (PSDB), em entrevista coletiva.

A ideia é que mesmo que a quantidade de casos e hospitalizações por Covid-19 aumentem, as escolas possam manter as aulas presenciais com 35% de sua capacidade, replicando medidas adotadas na Europa.

"Após análise criteriosa da Secretaria Estadual de Educação, sob liderança de Rossieli Soares, e do Centro de Contingência da Covid-19, o governo acatou integralmente a orientação para manter o retorno gradual às aulas presenciais para o ano letivo de 2021", disse Doria.

O retorno, de acordo com o governo do estado, acontecerá de forma regionalizada, seguindo critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência da Covid-19.

"A decisão de manter escolas abertas é embasada em experiências internacionais e nacionais e tem por objetivo garantir a segurança de alunos, professores e funcionários da rede pública e privada de ensino. E também garantir o desenvolvimento cognitivo e socioemociocional de milhões de crianças e adolescentes no estado", completou o governador.

Ao falar sobre a decisão, o secretário estadual de Educação afirmou que o tema foi tema de muitas discussões no Centro de Contingência da Covid-19, envolvendo especialistas como pediatras, infectologistas e epidemiologistas.

"O que temos visto é que o ambiente da escola é seguro. Estar na rua, na praia, no bar, ou qualquer outro lugar, tem sido fator de maior risco, especialmente, para os adolescentes", disse Soares.

Mudança nos critérios

Soares também detalhou as mudanças nos critérios do Plano SP para permitir o funcionamento das escolas em todas as fases da pandemia.

"Na educação básica, autorizamos a abertura mesmo na fase vermelha ou na fase laranja", disse o secretário. Ele explicou que nas fases vermelha e laranja as escolas poderão atender com 35% de sua capacidade, subindo para 70% na fase amarela e para 100% na fase verde.

No ensino superior, no entanto, não houve alteração nas regras e o funcionamento continua permitido apenas da fase amarela em diante.

Antecipado

A informação já havia sido antecipada ao A Cidade durante a visita de Rossieli a Votuporanga. Na ocasião ele veio conhecer as escolas estaduais Sarah Arnoldi Barbosa (a primeira colocada do estado no Ideb) e Cícero Barbosa Lima Júnior (que teve um dos maiores crescimentos no índice do ensino médio no estado).

O jornal A Cidade aproveitou, no entanto, para questionar sobre o planejamento para a retomada as aulas a partir 2021. Segundo ele nenhuma escola mais será fechada e as aulas serão iniciadas com ou sem vacina.