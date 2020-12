Neste décimo ano, o Festival contou com a participação de artistas renomados e com público de mais de nove mil visualizadores

Os dez anos de FLIV contou com a participação de artistas de vários lugares do mundo e com público online de mais de nove mil visualizadores (Foto: FLIV)

A primeira década de existência do FLIV (Festival Literário de Votuporanga) foi marcada pela programação que atravessou fronteiras de forma online. Nos três dias, cerca de 50 atrações, 56h de conexão pelas redes, mais de nove mil visualizações e espetáculo drive-in, ficarão anotadosna história desta edição.

O Festival, que já se tornou tradicional e é um dos maiores eventos multiculturais de todo o Estado de São Paulo, neste ano homenageou o escritor infanto-juvenil Pedro Bandeira. Este novo método de se realizar o FLIV e celebrar os dez anos online aconteceu, justamente, pelo período de pandemia.

“O novo formato foi escolhido pela organização, para atender as exigências de segurança sanitária. Neste momento, onde a saúde é prioridade, levamos até as pessoas muita arte e cultura, com uma programação diversificada e voltada para todas as idades”, disseSilvia Stipp, secretária de Cultura e Turismo.

O modo online trouxe outras oportunidades e artistas de outros países, como é o caso de Kiara Terra, com contou histórias direto de Portugal, e Cecília Araújo e Christina Mathis, com um musical produzido nos Estados Unidos.

Além disso, toda a programação que o festival transmitiu de forma online segue disponível para quem quiser rever e quem não conseguiu acompanhar, no Youtube: Fliv Votuporanga.

Novidade