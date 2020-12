O ato faz parte do processo de transição, já que ontem foi o último dia útil de seu governo

publicado em 30/12/2020

João Dado cumpriu ontem o último dia útil de seu mandato e concluiu o processo de transição com a exoneração dos secretários (Foto: prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O prefeito João Dado (PSD) publicou ontem, no Diário Oficial do Município, os decretos de exoneração de todos os secretários municipais. O ato faz parte do processo de transição, já que ontem foi o último dia útil de seu governo, uma vez que hoje e amanhã está decretado ponto facultativo em todas as repartições municipais, exceto unidades de urgência e emergência.

As exonerações, que têm efeito a partir do dia 1º de janeiro, contemplam César Fernando Camargo (secretário de Governo), Douglas Lisbôa da Silva (Procurador Geral do Município), Ronaldo Armando de Mattos (Transparência e Controladoria Geral do Município), Diogo Mendes Vicentini (Fazenda), Flávio Augusto Piacenti Júnior (Desenvolvimento Econômico), Miguel Maturana Filho (Administração), Mauro Del Álamo (Obras), José Marcelino Poli (Cidade), Silvia Brandão Cuenca Stipp(Cultura e Turismo), Márcia Cristina Fernandes Prado Reina (Saúde), José Ricardo Rodrigues da Cunha (Esportes e Lazer), André Luís Souza Figueiredo (Direitos Humanos), Waldecy Antônio Bortoloti(SuperintendenteSaev), Jair de Oliveira (Trânsito, Transporte e Segurança), Tássia Gélio Coleta Nossa (Planejamento) eEderson Marcelo (Educação).

Os novos ocupantes dos respectivos cargos já foram anunciados pelo prefeito eleito, Jorge Seba (PSDB), que toma posse no dia 1º e deve os empossar no primeiro dia útil do ano, que será na segunda-feira (4). Dos exonerados retornarão aos cargos apenas a secretária de Planejamento, Tássia Gélio Coleta Nossa (Planejamento) ede Educação Ederson Marcelo.

Obras

Também como últimos atos de seu governo, João Dado promoveu durante essa semana a entrega de algumas obras, como a de reforma do Poço Profundo Sistema Sul e da Obra deInterligação da Adutora doPoço Sudeste com o Poço Sul, da 1ª e 2ª etapa da transposição do Córrego do Curtume, revitalização da Ciclovia no 5º Distrito, a reforma do CEM “ProfºOrozimbo Furtado Filho”, em Simonsen, e a revitalização do Complexo da Ferroviária, além da Cobertura metálica, cabinede energia e rede de distribuição elétrica da Arena Plínio Marin. Também foi assinada a ordem de serviço para a ampliação do Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias”, no Jardim Belo Horizonte.