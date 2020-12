Cidade chegou a 6.746 ocorrências positivas da doença, das quais 6.465 pessoas já se recuperaram

publicado em 28/12/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Votuporanga registrou neste fim de semana mais 28 casos de coronavírus (16 no sábado, dia 26, e mais 12 no domingo, dia 27), totalizando 6.746 ocorrências positivas da doença desde o início da pandemia. Não houve o registro de mortes por Covid-19, portanto, o município segue com 124 óbitos confirmados e um suspeito em investigação.

Ainda conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, dos 6.746 votuporanguenses que contraíram o novo vírus desde o início da pandemia, 6.465 já se recuperaram, porém, outros 17 ainda estão internados, oito deles em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Outros 839 moradores da cidade estão com suspeita de coronavírus e aguardam o resultado dos exames, inclusive pessoas que fizeram o teste no fim de semana, já que, conforme o Boletim, os resultados dos exames RT-PCR enviados para o laboratório credenciado em Rio Preto não foram enviados neste domingo.

Há ainda mais 743 munícipes com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.

