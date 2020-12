Os irmãos, Nelson, Joaquim e Valter da Costa, bem como o deputado federal General Peternelli receberão a maior honraria do município

publicado em 12/12/2020

General Peternelli e os irmãos Nelson, Joaquim e Valter da Costa serão homenageados com a maior honraria de Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

A penúltima sessão ordinária desta Legislatura na Câmara Municipal de Votuporanga será solene. A cidade irá ganhar nesta segunda-feira (14) mais três cidadãos votuporanguenses por meio de projetos de decretos legislativos que reconhecem os relevantes serviços prestados por eles ao município.

Serão homenageados com a principal honraria de Votuporanga os irmãos Nelson, Joaquim e Valter da Costa, bem como o deputado federal General Peternelli. Os irmãos foram agraciados por iniciativa do vereador Serginho da Farmácia (PSDB), enquanto o militar teve o título proposto por Vilmar da Farmácia (MDB).

A solenidade será iniciada às 18h. Na oportunidade serão apresentadas as justificativas que levaram os homenageados a receber a honraria.

General Roberto Peternelli Junior

Homem forte no Governo Federal, o parlamentar que é nascido em Ribeirão Preto possui laços familiares em Votuporanga. Maria Helena, sua esposa, é filha do saudoso Tenente Guatemozin Pedroso e durante o seu mandato na Câmara Federal já apresentou diversas emendas parlamentares para o município, principalmente para custeio e manutenção da Santa Casa.

Irmãos Costa

Já os irmãos Costa dispensam comentários. Eles atuaram no comércio, no ramo de materiais de construção, nos anos 60, com uma loja próxima a praça São Bento. Já nos anos 70, quando da expansão do Parque Industrial, surgiu a Indústria Jowanel, uma das pioneiras da cidade na fabricação de móveis estofados.