publicado em 02/12/2020

Chandelly quer soluções imediatas para os problemas hidráulicos no Jardim Belo Horizonte, mais conhecido como Pacaembu (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brOs problemas hidráulicos no Jardim Belo Horizonte, mais conhecido como Pacaembu, voltaram a ser assunto na Câmara Municipal de Votuporanga na sessão de anteontem. Dessa vez foi Chandelly Protetor (Podemos) que cobrou providências, sob pena de levar o caso ao Ministério Público. Antes dele, o então vereador, Hery Kattwinkel (PTB) já tinha feito denúncia semelhante.O problema não é de hoje. O A Cidade já fez inúmeros registros dos prejuízos para os moradores, bem como os constantes vazamentos de água que brotam das ruas do bairro todos os dias, inclusive durante o racionamento de água no município. Para Chandelly a situação já se tornou insustentável.“Muitos moradores tiveram grande prejuízos. Perderam móveis, armários, sofás, tiveram um gasto a mais no seu orçamento anual. Essa responsabilidade é da construtora Pacaembu. Se a parte hidráulica não aguentou a pressão é porque o material é de má qualidade. Procurem o Procon para registrar a reclamação demonstrando todos os prejuízos. E nós estaremos oficiando a construtora Pacamebu para que tome as providências, pois do contrário nós oficiamos o Ministério Público”, disse o edil.