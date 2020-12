Para celebrar o nascimento do menino Jesus, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida terá uma programação especial que começa hoje e segue até amanhã

publicado em 23/12/2020

Hoje, a Catedral Nossa Senhora Aparecida celebrará a Vigília do Natal do Senhor às 19h e às 20h30 (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Para celebrar o nascimento do menino Jesus, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida terá uma programação especial que começa hoje e segue até amanhã, com os protocolos de segurança e orientações dos órgãos de saúde e pela prefeitura.

Hoje, as celebrações iniciam, às 19h, com a Vigília do Natal do Senhor, um rito de oração recordando o nascimento de Jesus em Belém, pobre entre os pobres.A celebração será conduzidapelo Padre Gilmar Margotto, seguida as 20h30 pelo Bispo Dom Moacir Aparecido.