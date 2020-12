Com a nomeação de Emerson Pereira (PSDB) para a Secretaria de Direitos Humanos, Carlim Despachante (PSDB) assume uma cadeira na Casa

publicado em 19/12/2020

Emerson Pereira vai para a Secretaria de Direitos Humanos e abre vaga para Carlim Despachante (Foto: A Cidade/ Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga terá mais um rosto novo a partir de janeiro. Com a nomeação de Emerson Pereira (PSDB) para a Secretaria de Direitos Humanos, Carlos Alberto de Assis, mais conhecido como Carlim Despachante (PSDB) assume uma cadeira na Casa.

Estreante na política, Carlim disputou sua primeira eleição este ano e de cara conquistou a simpatia de 636 eleitores, figurando como o primeiro suplente de seu partido e o 11º mais votado do pleito, resultado que, segundo ele, veio de muito trabalho.

“Quero representar bem a cada um que confiou em mim e toda a minha cidade. Claro que no começo terei um pouco de dificuldade, por falta de experiência política, confesso, mas isso a gente adquire com o tempo e compensa com muito trabalho. O que seria do Meidão a 11 mandatos atrás se não tivesse tido a primeira chance? Me sinto preparado e vou encarar de frente esse desafio”, disse ele em entrevista ao A Cidade.

Procedimento

Já diplomado, Emerson Pereira irá tomar posse como vereador no dia 1º de janeiro e participar da primeira sessão, inclusive votando para a composição de Mesa Diretora da Casa. Depois disso, ele protocola oficialmente o pedido de afastamento e a Câmara convoca seu suplente, que é Carlim Despachante.

“Por onde passei na minha caminhada e trajetória política no dia a dia, as pessoas de Votuporanga pediam que eu voltasse a ser secretário, porque é na secretaria que a gente consegue fazer inúmeras ações voltadas para a população. Quem votou no vereador Emerson Pereira sabe do nosso comprometimento junto a população.Estarei sendo um vereador e secretário ao mesmo tempo, atendendo aos anseios políticos e também os anseios que se diz respeito aos direitos humanos da nossa cidade”, afirmou Emerson.

