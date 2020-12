Na quinta-feira (10), o Lar Frei Arnaldo e a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, puderam entregar as cestas e os brinquedos arrecadados às crianças

publicado em 11/12/2020

Ontem foi o início das entregas das cestas de natal para assistidos de entidades beneficentes de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A iniciativa privada que buscou celebrar o amor em forma de doações para as famílias mais carentes de Votuporanga, já iniciou as entregas para as entidades que atendem e acompanham a comunidade local. Na quinta-feira (10), o Lar Frei Arnaldo e a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, puderam entregar as cestas e os brinquedos arrecadados às crianças.

A alegria de poder compartilhar um Natal melhor para quem mais precisa, é a finalidade chave dos organizadores da campanha, que pensaram em toda a logística durante a entrega das cestas, por conta das restrições dos protocolos da Covid-19.

Toda a Campanha ‘Natal Fraterno’ foi possível de ser realizada por meio da união das empresas FortBello Estofados, Porecatu, Diagnóstico Laboratório, Posto Vilar II, Z Multimarcas, Destack Movéis, RN Representações, Frango Rico, Facchini, Topping e o Grupo Cidade de Comunicação.