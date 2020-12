Adriano Roberto Azevedo, de 31 anos, bateu de frente com um caminhão bitrm em Jataí (GO)

publicado em 23/12/2020

Adriano Roberto Azevedo não resistiu aos ferimentos (Foto:G1/Arquivo Pessoal)

O corpo do votuporanguense, Adriano Roberto Azevedo, de 31 anos, que, morreu após bater de frente contra um caminhão bitrem, na terça-feira (22), na BR-158, em Jataí (GO), será sepultado nesta quarta-feira (23), às 13h, no Cemitério Jardim das Flores. Ele dirigia um caminhão-baú, que teve a cabine totalmente destruída.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, no KM 158 da rodovia, que é de pista simples. O condutor do caminhão bitrem, que transportava sacos de milho, teve lesões leves e recebeu atendimento médico.

Como os veículos caíram no acostamento, não foi preciso interditar a via. Segundo o inspetor da PRF Newton Morais, ainda não se sabe o que provocou o acidente.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

