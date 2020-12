Além deste trabalho de com canção natalina, a Camerata produziu 24 trabalhos de maneira virtual durante a pandemia

publicado em 22/12/2020

A Camerata Villa Lobos produziu mais um vídeo de forma remota entre os participantes com uma canção de natal (Foto: Reprodução/Facebook)

Nem as limitações que vieram com a pandemia impediram a Camerata Villa Lobos de seguir firme nas atividades que normalmente realizam. Em novos formatos, o grupo produziu 24 gravações de músicas, à distância, e a mais recente delas será uma música natalina.

A música escolhida para apresentação virtual é a conhecida ‘Noite Feliz’, com o arranjo exclusivo elaborado para a ocasião e cantado em 3 idiomas: português, italiano e alemão. Tudo isso, com a participação do coro infanto-juvenil de vozes femininas da cidade de Jundiaí, o ‘Madrigal Amabile’ e com a coparticipação do Coral "CastelPenede", diretamente da Itália.