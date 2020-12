As peças ficarão expostas no Salão Santos Reis, na rua Atílio Beloni esquina com a rua Das Américas, nesta terça-feira (15), das 8h30 às 17h

publicado em 14/12/2020

A renda será revertida às mães carentes que precisam de ajuda para a criação de seus filhos (Foto: A Cidade)

O ‘Clube das Mães’ irá realizar um bazar para expor à venda todos os trabalhos manuais e de artesanato, produzidos pelas participantes do clube. As peças ficarão expostas no Salão Santos Reis, na rua Atílio Beloni esquina com a rua Das Américas, nesta terça-feira (15), das 8h30 às 17h.