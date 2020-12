Nos últimos dias a Secretaria de Trânsito concluiu a ampliação em alguns setores, o que gerou a indignação de alguns moradores

publicado em 19/12/2020

Área residencial com cobrança de Área Azul gerou polêmica e será revista pelo próximo governo (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A ampliação de alguns setores da Área Azul (ruas Alagoas e Santa Catarina, entre as ruas Sergipe e Bandeiras) gerou a revolta, nos últimos dias, de alguns moradores. O caso foi parar nas redes sociais, viralizou e levou o prefeito eleito, Jorge Seba (PSDB), a colocar em seu plano inicial de trabalho a revisão do decreto que promoveu a expansão da área de cobrança. A decisão foi anunciada pelo vice-prefeito, Cabo Valter (MDB), que foi quem encampou a reivindicação.

Procurado pelo A Cidade, o Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, mais conhecido como Dr. Jair, disse que a ampliação faz parte de um cronograma definido há tempos pelo Executivo Municipal e que foi sendo implantado aos poucos até a sua conclusão, agora.

“A ampliação da Área Azul é muito importante, inclusive para a população, pois há uma movimentação dos veículos, ampliando as vagas de estacionamento. Essa ampliação é benéfica e precisa ser feita”, explicou.

Alguns moradores, no entanto, não concordam. É o caso de Luiz Claudio Dezan, um dos primeiros a fomentar a discussão nas redes sociais. “Presente de final de ano zona azul na Alagoas entre a Sergipe e Rua das Bandeiras! Absurdo não tem comércio somente residências”, disse ele.

Em outra postagem, Monny Blanco reclama da rua Tietê e diz que quem precisa ir de carro trabalhar não tem mais onde deixar o veículo, sem ter que reservar boa parte do orçamento já apertado para isso.

“Nada contra ter Área Azul, sei que garante muito emprego, mas passar a pôr entre essas ruas abaixo da Bahia isso é ser muito injusto. Nós trabalhadores do comércio em geral, que viemos de carro, pois temos criança pequena, ou que são de cidade de fora entre outros, não temos onde mais pôr os nossos veículos a não ser pagar a Área Azul isso complica, pois uma diária de R$ 8 no fim do mês pesa pois pagamos os nossos impostos e nós temos direito de ter onde estacionar”, postou. Daqui a pouco vamos pagar para estacionar dentro da nossa garagem. Aliás, pagamos, né, quando paga IPTU, Licenciamento,seguro e IPVA”, completou Claudia Batistella em outra postagem.

Compromisso

De olho nessas reclamações o vice-prefeito eleito, Cabo Valter,colocou Jorge Seba no carro e foi aos locais citados analisar as reclamações. Lá, ambos chegaram à conclusão de que a ampliação seria “equivocada” e se comprometeram a rever o decreto “o decreto do governo Dado” nos primeiros dias de 2021.

“Procuramos primeiramente entender o que estava acontecendo e vimos que de fato áreas residenciais estavam sendo estendidas como Área Azul. Falei com o Jorge, fomos em alguns dos locais reclamados e o Jorge então pediu para colocarmos na pauta de trabalho logo para o começo do mandato para estudarmos esse decreto e rever isso onde for necessário e possível”, sem cobrança.

Centro Social

Procurado pelo A Cidade, o Centro Social, por meio de sua gerente, Camila Santana, informou que ainda não está sendo efetuada a cobrança nas áreas citadas.