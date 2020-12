Todos os interessados em ingressar nas oportunidades de ensino técnico da Etec “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga”, têm até o dia 14 deste mês para realizar a inscrição

publicado em 09/12/2020

São 300 vagas para ensino técnico gratuito; neste ano, não haverá prova presencial e acontecerá por análise de histórico escolar (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Todos os interessados em ingressar nas oportunidades de ensino técnico da Etec “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga”, têm até o dia 14 deste mês para realizar a inscrição no site do vestibulinho. Neste ano, não haverá prova presencial e a seleção será por análise de histórico escolar.

São 300 vagas paracursos gratuitos nas unidades urbana (rua Ceará) e na rural (rod. Péricles Belini)como administração integrado ao ensino médio (35 vagas - integral), informática para internet integrado ao ensino médio (35 vagas - integral), administração (40 vagas - noturno), agrimensura (40 vagas - noturno) e informática para internet (40 vagas – noturno).





Há vagas também para agronegócio integrado ao ensino médio (35 vagas – integral) e agropecuária integrado ao ensino médio (35 vagas – integral), além da extensão na cidade de Nhandeara que está com 40 vagas noturnas para o curso de administração. A escola tem um plantão para responder as dúvidas referentes ao processo seletivo deste ano, por meio do telefone (17) 3421-3112 das 7h às 11h falar com Rose e a partir das 12h às 17h (Taislene), ou pelo site www.vestibulinhoetec.com.br

AEtec