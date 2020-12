Somente no mês de outubro, três pessoas morreram após acidentes nas ruas e rodovias que cortam o município

publicado em 04/12/2020

Números de mortes por acidentes foram maiores que os associados a homicídios neste ano em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMais uma vez os dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), confirmam o que já é comentado há anos, o perigo no trânsito em Votuporanga. Os motivos para que isso seja tão óbvio são inúmeros, por vezes falta de atenção ou pressa, mas o fato é que as vítimas de acidentes fatais nas ruas não têm diminuído.Somente neste ano, em acumulado de janeiro até outubro (última atualização) foram registradas nove mortes que aconteceram por colisões no trânsito. Além destas, outras 498 pessoas precisaram ser socorridas, em razão de acidentes na cidade.Um capotamento no mês de outubro levou a vida de um rapaz de 29 anos. Leonardo Henrique Baraciolli, perdeu o controle do carro na rodovia Péricles Belini, sentido Cardoso/Votuporanga e colidiu contra uma árvore. Além dele, outros casos de jovens que sofreram acidentes e não resistiram chocaram a população, como no último mês, com a morte precoce de Otávio Zapparoli, aos 22 anos, que sofreu um traumatismo craniano, após colidir com a moto que pilotava contra uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).