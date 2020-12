“Papai Noel” percorreu as ruas dos bairros da periferia de Votuporanga distribuindo presentes arrecadados na ação

publicado em 28/12/2020

“Papai Noel” percorreu as ruas dos bairros da periferia de Votuporanga distribuindo presentes arrecadados na ação (Foto: Arquivo pessoal )

Da Redação

Há cinco anos, os Amigos Solidários, Natal do Bem, Missfit e Black Tito se unem para fazer a alegria de crianças e famílias carentes de Votuporanga durante o período de Natal. E neste ano não foi diferente. No dia 24, véspera de Natal, foram cerca de 5 mil brindes distribuídos pelo Papai Noel, que contou ainda com a carreta da alegria da Black Tito.

A ação conta com diversos voluntários que se organizam para fazer a festa da criançada. Neste ano, eles passaram por todos os bairros da periferia. Entre os brindes, foram doados 1.500 brinquedos e 3.500 sacolinhas de doces e guloseimas.