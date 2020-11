Alana Mello e Fany Castrequini, atualmente residentes nos EUA acompanham o dia a dia das apurações, em estados diferentes

publicado em 05/11/2020

Duas votuporanguenses, que atualmente vivem nos EUA, compartilham com o A Cidade a experiência de acompanhar o resultado dessa disputa estando no país (Fotos: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

As eleições dos Estados Unidos têm deixado pessoas por todo o mundo ansiosas e ainda mais àqueles que estão vivendo na pele o momento e tiveram de participar da decisão democrática. Duas votuporanguenses, que atualmente vivem nos EUA, compartilham com o A Cidade a experiência de acompanhar o resultado dessa disputa estando no país.

Fany Castrequini Vancini, de 40 anos, atualmente residente em Orlando na Flórida (estado que prevaleceram os Republicanos) entre idas e vindasmora há mais de 12 anos nos Estados Unidos. Ela vivenciou outras eleições no país e parte dos governos de Bush, Obama e Trump.

Segundo ela, toda a espera para a divulgação do resultado pode demorar dias ou semanasporque é liberada por Estados, o que deixa a situação mais tensa. “A expectativa é grande e o clima está tenso sim, pois está uma disputa bem apertada este ano. Porém, a vida tem que seguir normalmente, e ao contrário do Brasil que declara feriado e todos estão junto com amigos, familiares esperando as apurações para comemorar, ou chorar juntos, aqui estamos seguindo nossa rotina normalmente, no trabalho, na escola acompanhando por celular, pelas TVs que transmitem ao vivo 24 horas por dia durante toda a apuração”, explicou.

Todo o sistema eleitoral estadunidense é mais complexo que o brasileiro, até porque ter mais votos não significa que irá ganhar as eleições por conta do número de delegados de cada estado. “Na minha opinião, o sistema eleitoral dos EUA é mais transparente. A grande diferença é que as eleições aqui são indiretas, enquanto que no Brasil são diretas. Aqui apesar do cidadão votar no candidato, o voto dele não é diretamente computado para o candidato escolhido. É direcionado para eleger delegados ligados a esse candidato para um colégio eleitoral, e a partir dele que se decide o novo presidente”, disse.

O colégio conta com 538 assentos, sendo necessário ao menos 270 votos eleitorais para ser eleito, a quantidade de delegados por estado é proporcional à sua população. Em 48 dos 50 Estados americanos, o candidato à presidência que vence leva os votos dos delegados que representam a região. Com isso, cada um dos dois partidos existentes, o Democrata e o Republicano, escolhe a forma de definir a quantidade de delegados para cada candidato.

A estudante Alana Mello, de 26 anos, que vive a sua primeira situação de eleição,por estar há 1 ano e 6 meses nos Estados Unidos, mora na Califórnia, onde há um cenário político diferente, pois é um dos estados mais Democratas que se tem no país.

Mesmo não podendo votar, ela sente na pele a ansiedade para o resultado das apurações e vivendo a primeira eleição fora de casa. “A expectativa é enorme eu mesma estou ansiosa mesmo não votando aqui, o meu host dad (pai hospedeiro) que é americano está super ansioso e prefere nem ler as notícias até ter um resultado final”, comentou ela.

Ela ainda contou que está sentindo um pouco a espera dos resultados das últimas eleições no Brasil. “Pois sabemos que são lados totalmente opostos e o resultado vai definir diferentes rumos para o país e também para economia mundial. Vale ressaltar que por mais que o voto não seja obrigatório o povo americano é muito patriota então eles incentivam o voto tanto que nessas eleições foram batidos novos recordes de votos já recebidos para um candidato”, finalizou.

A apuração

A decisão eleitoral norte-americana, segundo especialistas, pode levar dias e até semanas.Este é o cenário, pois ainda falta apurar votos em estados que são decisivos e cujos resultados podem demorar até sexta. Donald Trump conquistou vitórias importantes em Estados como o Texas, a Florida e o Ohio. Mas Joe Biden é quem lidera a contagem e até já conseguiu uma surpresa, roubar o Arizona.