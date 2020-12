A quantidade de escorpiões capturados chamou atenção de equipes da Vigilância

publicado em 30/11/2020

(Foto: Reprodução da Redação do G1)

Do início do ano até novembro, 584 moradores de Votuporanga foram picados por escorpiões. Não houve mortes causadas pelo animal peçonhento. No entanto, o número é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

De acordo com a Vigilância em Saúde, 583 acidentes envolvendo escorpiões foram notificados durante 2019. Ou seja, um morador foi picado a mais em 2020 – ano que terminará daqui um mês.

Segundo a Vigilância em Saúde, o número de acidentes está dentro do esperado pelas autoridades. Contudo, a quantidade de escorpiões capturados chamou a atenção de equipes. Somente em um bairro no município, mais de 800 animais foram encontrados.

O comerciante Valter Aparecido Andreetto foi um dos 584 moradores de Votuporanga picados por escorpião neste ano.

“Estava sentando em um banco, resolvi colocar a mão em uma árvore e senti a ferroada. Fui no posto, tomei uma medicação, soro e liberado. A picada doeu durante 24 horas”, diz o morador do bairro Bom Clima.

Segundo a responsável pelo Departamento de Vigilância em Saúde, Danielli Teodoro Leppos, quem for picado deve procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível.

“A pessoa também precisa manter a casa e o quintal mais limpos possíveis, rebocar o muro, colocar protetores de rodapés em todas as portas e borrachões nos ralos. Tudo isso pode evitar que o escorpião venha pelo esgoto e entrar na residência”, afirma.

Os moradores que encontrarem escorpiões em casa devem entrar em contato com a Vigilância em Saúde através dos números 0800 770 3174 ou 3406-3175.