Com os novos números a cidade chega a 114 vidas perdidas e 5.635 ocorrências positivas da Covid-19

publicado em 09/11/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duarte

A Secretaria Municipal de Saúde registrou mais três mortes neste fim de semana (uma no sábado, dia 7, e duas no domingo, dia 8) e outros 45 casos de coronavírus (41 no sábado e quatro no domingo) em Votuporanga. Com os novos números a cidade chega ao total de 114 vidas perdidas e 5.635 ocorrências positivas da Covid-19.

As novas vítimas foram uma idosa, de 76 anos, com comorbidades e que estava hospitalizada, com os primeiros sintomas registrados em 23 de outubro, uma mulher, de 51 anos, também com comorbidades e que estava hospitalizada, com sintomas registrados em 9 de outubro e um idoso, de 63 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado. Os primeiros sintomas foram registrados em 8 de outubro.

Já em relação aos casos, das 5.635 pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia, 5.403 já se recuperaram e receberam alta, enquanto outras 13 ainda estão internadas, sendo cinco em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Há também mais 114 votuporanguenses com suspeita do novo vírus à espera do resultado dos exames, um deles está internado.