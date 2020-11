O evento contou com oito participantes, que praticam o esporte no clube; Daniele Aires foi campeã e Haline Morato vice

publicado em 24/11/2020

Daniele Aires foi campeã e Haline Morato vice da competição que aconteceu anteontem no Votuporanga Clube (Foto: Votuporanga Clube)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Votuporanga Clube sediou anteontem, nas dependências de sua quadra de saibro, um torneio de tênis iniciante na categoria feminino. O evento contou com oito participantes que praticam o esporte no clube sob a tutoria do conhecido professor Cal. Daniele Aires foi a campeã da categoria e Haline Morato se sagrou vice.

O professor parabeniza todas as participantes: Jéssica Mendonça, Haline Morato, Denise Lima, Carol Navarro, Alessandra Silvares, Lenara, Andreia Fuza e Daniele Aires. Segundo ele, os jogos foram muito bem disputados entre as praticantes que deram seu melhor.