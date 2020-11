O jovem faleceu na manhã desta segunda-feira (2)

publicado em 03/11/2020

Otávio Zapparoli (Arquivo Pessoal)

O velório do jovem Otávio Zapparolli, 22 anos, que faleceu na manhã desta segunda-feira (2), no Hospital de Base de São José do Rio Preto, começará às 7h desta quarta-feira (4) no Velório Jardim das Flores (Rosa Mística). O sepultamento está marcado para as 11h. Os familiares pedem para as pessoas irem com roupa branca.O acidente que vitimou Otávio aconteceu na tarde de sábado (31) na avenida Nasser Marão, nas proximidades do Posto Konstru.