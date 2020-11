As urnas começaram a chegar por volta das 18h no Cartório Eleitoral de Votuporanga para início da apuração oficial das eleições 2020

publicado em 15/11/2020

Você pode acompanhar em tempo real, por meio da Rádio Cidade FM (Foto: A Cidade)

Da RedaçãoAs urnas começaram a chegar por volta das 18h no Cartório Eleitoral de Votuporanga para início da apuração oficial das eleições 2020.Porém, a apuração extraoficial dos votos independe da entrega dos equipamentos. As equipes da Rádio e Jornal A Cidade já realizam apurações voto a voto, de acordo com os boletins de cada seção. Você pode acompanhar em tempo real, por meio da Rádio Cidade FM.Até o momento, Jorge Seba (PSDB) já contabilizou 16.348 votos; Dr. Hery Kattwinkel (PTB), 13.087 votos; e João Garcia (Podemos), 4.804 votos.