A previsão do tempo indica pancadas de chuva à tarde e à noite na cidade

publicado em 09/11/2020

O céu fechado na tarde desta segunda-feira (9) mostra a possibilidade de temporal em Votuporanga. A ventania já fez alguns pequenos estragos no município e a previsão do tempo indica pancadas de chuva à tarde e à noite na cidade.A chuva e o forte vento da tarde desta segunda-feira (9) derrubaram uma árvore na rua Nelcíades de Oliveira, no bairro São João, em Votuporanga.