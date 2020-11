Dados da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística mostram que o Brasil registrou mais de 18.300 roubos de cargas em rodovias, causando prejuízos de R$ 1,4 bilhão ao setor

publicado em 11/11/2020

A campanha teve início anteontem no auditório do Sest e Senate se estenderá até sexta-feira (13), no Posto Sertanejo (Foto: Sest e Senat)

O Sest (Serviço Social de Transportes) e Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes) de Votuporanga promovem a campanha sobre redução de acidentes e roubos de cargas nas rodovias, que teve início anteontem e o término será na próxima sexta-feira (13). A campanha, que também será de nível nacional, teve 350 postos de atendimentos montados para os caminhoneiros e outros profissionais do setor, em Votuporanga o ponto credenciado é no Posto Sertanejo, localizado na Rodovia Euclides da Cunha.

Dados da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística mostram que o Brasil registrou mais de 18.300 roubos de cargas em rodovias, causando prejuízos de R$ 1,4 bilhão ao setor.

De acordo com a Técnica de Promoção Social, Camila Bergamin dos Santos, é de extrema importância abordar temas de educação em saúde, contribuindo na disseminação de conhecimento e consequentemente dos serviços prestados pela classe do transporte. Ela ainda ressalta que a campanha está sendo realizada com todos os cuidados de segurança necessários contra a Covid-19.

Ontem no Posto Sertanejo de Votuporanga houve orientações de nutricionista, aferimento de pressão arterial e glicemia e entrega de brindes aos participantes. Hoje também haverá orientações da nutricionista, aferimento de pressão arterial e entrega de brindes aos participantes. E na sexta-feira (13), a ação será em uma empresa de transporte da região.

O público alvo da campanha são pessoas que trabalham com transporte, mas também ela atenderá a comunidade em geral que queira participar, pois o Sest e Senat também têm as portas abertas para a comunidade.A diferença é que para a comunidade o valor será acessível e para o as pessoas que trabalham com transporte os serviços são 100% gratuitos.